Стало известно о новых выписавшихся пациентах с Covid-19

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В Пензенской области рассказали об очередных выздоровевших от коронавируса.
Вечером 24 июля пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о 38 жителях региона, которые побороли инфекцию.
«Итого выздоровевших – 5402 человека», - добавила она.
Жителей просят не забывать о соблюдении социальной дистанции, носить маски и перчатки и тщательно мыть руки с мылом по возвращении домой.