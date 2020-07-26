В Пензенской области откроются летние лагеря и санатории

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о снятии ограничений в работе учреждений образования, санаторно-курортного и детского отдыха.

Согласно изменениям в постановлении главы региона от 24 июля, организации сферы образования откроются для детей при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Также смогут работать и детские лагеря отдыха, за исключением палаточных. Снова начнут принимать гостей санатории, дома отдыха, пансионаты и гостиницы.

«Сохраняется самоизоляция для людей старше 65 и лиц, имеющих хронические заболевания, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом», - уточнила Дина Черемушкина.

Кроме того, открываются парки культуры и отдыха, а также аттракционы.

«Режим повышенной готовности продлен до 31 июля, масочный режим теперь распространяется только на помещения и общественный транспорт», - добавила она.