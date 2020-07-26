Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем работника торговли

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25 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников торговли с профессиональным праздником, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Глава региона отметил, что благодаря им в регионе внедряются прогрессивные технологии продаж, растет розничный товарооборот, а на прилавках появляется все больше качественной продукции российского производства, в том числе и пензенской.
«Современная торговая отрасль должна соответствовать растущим запросам потребителей и работать на повышение качества жизни пензенцев. Уверен, что ваш профессионализм, искренне желание всемерно совершенствовать свою работу, повышать ее эффективность, высокая культура обслуживания населения позволят достичь всех поставленных целей», - отметил Иван Белозерцев.
Также губернатор пожелал работникам здоровья, благополучия и успехов в трудовой деятельности.