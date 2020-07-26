Областная больница им. Н.Н. Бурденко возобновит прием плановых пациентов

Пензенская областная больница им. Н.Н. Бурденко с 27 июля снова начнет принимать больных в плановом режиме, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

По словам главного врача Вячеслава Космачева, стационарный 9-этажный корпус, в котором находился инфекционный госпиталь, уже продезинфицирован.

«В настоящее время идут последние приготовления для наших долгожданных пациентов», - подчеркнул он.

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, что в больнице будет как провизорный госпиталь для пациентов с отрицательными анализами на Covid-19 и без признаков ОРВИ, так и инфекционный стационар. В последнем будут принимать тех, у кого подтвердился коронавирус или есть подозрения на это заболевание.