Стало известно, с какими странами Россия возобновит авиасообщение

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По сообщению ТАСС, премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о возобновлении авиасообщения с 1 августа.
«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности», - заявил председатель правительства.
Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Отмечается, что это решение поспособствует вывозу российских граждан из-за рубежа.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что авиасообщение возобновят со столицей Великобритании, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения граждан домой.