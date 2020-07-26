Стало известно, с какими странами Россия возобновит авиасообщение

По сообщению ТАСС , премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о возобновлении авиасообщения с 1 августа.

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности», - заявил председатель правительства.

Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Отмечается, что это решение поспособствует вывозу российских граждан из-за рубежа.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что авиасообщение возобновят со столицей Великобритании, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения граждан домой.