Обнародованы данные на 25 июля по Covid-19 в Пензенской области

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В регионе за сутки зафиксировано 46 случаев заболевания. Таким образом, их общее число за все время наблюдения – 6 244. При этом выздоровели 5 402 пациентов, скончались 78 человек.
В стране прирост за сутки составил 5 871 человек, общее число случаев - 806 720. Вылечились 597 140 пациентов, умерли 13 192 человека с подтвержденным коронавирусом.
Пензенская область вышла на третий этап снятия ограничений. Чтобы не заразиться рекомендуют носить маску и перчатки и избегать мест массового скопления людей.