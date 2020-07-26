Заречный обогнал Пензу по числу заболевших коронавирусом за сутки

25 июля пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила последние данные о распространении Covid-19 на территории региона.

Так, в области зарегистрировали 46 новых случаев коронавируса, шесть из них – дети, самому младшему из которых все один год.

По числу заболевших лидирует Заречный, где за сутки заболели 28 человек. Следом идет столица региона. Там подтвердили 10 новых случаев. Еще двое заболевших приходится на Земетчинский район, а в Пензенском, Спасском, Нижнеломовском, Бессоновском, Мокшанском и Вадинском – по одному больному.

Во избежание заражения Covid-19 жителям региона советуют носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки с мылом.