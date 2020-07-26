Пензенцев предупредили о перекрытой дороге в Терновке

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В группе в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о перегороженной проезжей части в пензенской Терновке.
«Перекресток улиц Петровской и Терновского», - сообщил автор поста.
На фото видно, что поперек дороги установлен металлический забор, на котором висят знаки «Въезд запрещен» и «Ремонт дороги». Официальных данных о проводимых на этом участке работах нет.
Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными на дороге, соблюдать правила и обращать внимание на дорожные знаки.