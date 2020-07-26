В Белинском районе цементовоз угодил в ДТП. Есть пострадавшие

Array ( [temp] => +10 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 71 р
€ 83 р
В Пензенской области на трассе «Пенза-Тамбов» произошла авария с участием большегрузов.
Об этом сообщил подписчик новостной странички в Instagramm. По словам автора поста, ДТП случилось 24 июля в Белинском районе рядом с селом Волчково.
«Цементовоз въехал в стоячие фуры, участниками ДТП стали три большегруза», - уточнил пользователь.
Также автор поста рассказал о пострадавшем водителе, которому была оказана медицинская помощь. На фото видно, что у грузовика сильно смята кабина. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и спасатели. Официальных данных о ДТП нет.
Во избежание трагедии водителей просят быть внимательными и осторожными при совершении маневров на дороге.