Губернатор проверил, как идет ремонт пензенских скверов

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» о рабочей поездке по столице региона.
Иван Белозерцев совместно с главой администрации Пензы Андреем Лузгиным посетил реконструируемые скверы.
«В Пензе сейчас идет большая работа в нескольких скверах в центре города. Я зашел посмотреть, как дела на улице Славы, в сквере «Копилка пословиц», пушкинском», - поделился он.
Губернатор подчеркнул, что лично следит за ходом ремонтных работ.
Напомним, три сквера в центре Пензы начали ремонтировать 19 июля. Проекты можно посмотреть здесь.