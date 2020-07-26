Губернатор проверил, как идет ремонт пензенских скверов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» о рабочей поездке по столице региона.

Иван Белозерцев совместно с главой администрации Пензы Андреем Лузгиным посетил реконструируемые скверы.

«В Пензе сейчас идет большая работа в нескольких скверах в центре города. Я зашел посмотреть, как дела на улице Славы, в сквере «Копилка пословиц», пушкинском», - поделился он.

Губернатор подчеркнул, что лично следит за ходом ремонтных работ.

Напомним, три сквера в центре Пензы начали ремонтировать 19 июля. Проекты можно посмотреть здесь.