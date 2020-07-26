Стали известны регионы с наибольшим числом долгожителей

Росстат опубликовал информацию о рейтинге регионов с наибольшим количеством жителей в возрасте 100 лет и больше, сообщил телеканал «360» со ссылкой на «Ридус».

Так, лидером по количеству долгожителей стала Москва, где по состоянию на 1 января 2020 года было 7684 человек, чей возраст перевалил за 100 лет. Второе место занял Санкт-Петербург, где живут 3476 человек старше 100 лет. На третьем и четвертом местах оказались Астраханская и Московская области (752 и 689 человек). Пятерку лидеров замкнул Краснодарский край – 559 долгожителей.

В первую десятку вошли Самарская область (406 человек), Татарстан (405 человек), Воронежская область (377 человек), Новосибирская и Волгоградская области (по 318 человек) и Ставропольский край (299 человек). Всего в России в начале года проживали 22 693 человека старше 100 лет: 15 801 женщина и 6892 мужчины.