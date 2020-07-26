Губернатор обратился к сотрудникам органов следствия с поздравлениями

25 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником, сообщили в пресс-центре правительства региона.

Глава региона отметил, что значение их работы трудно переоценить и поблагодарил следователей за профессионализм, компетентность, ответственное отношение к работе и оперативность в расследовании преступлений.

«Замечательно, что сотрудники следственных органов Пензенской области в полной мере обладают необходимыми профессиональными качествами. Проявляя мужество и стойкость, вы способствуете обеспечению общественной безопасности, решению стратегических социально-экономических задач, достойно противостоите коррупции и криминальным угрозам», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Также он пожелал правоохранителям крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в служении Отечеству.