Губернатор обратился к сотрудникам органов следствия с поздравлениями

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25 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником, сообщили в пресс-центре правительства региона.
Глава региона отметил, что значение их работы трудно переоценить и поблагодарил следователей за профессионализм, компетентность, ответственное отношение к работе и оперативность в расследовании преступлений.
«Замечательно, что сотрудники следственных органов Пензенской области в полной мере обладают необходимыми профессиональными качествами. Проявляя мужество и стойкость, вы способствуете обеспечению общественной безопасности, решению стратегических социально-экономических задач, достойно противостоите коррупции и криминальным угрозам», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Также он пожелал правоохранителям крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в служении Отечеству.