Пензенцам рассказали, какая погода ждет их в воскресенье

На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 26 июля.

По данным ведомства, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью - северо-западный 3-8 м/с, днем - северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +6, +11 градусов - ночью до +20, +25 градусов - днем.

Сотрудники МЧС предупреждают о вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за тумана.