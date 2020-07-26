В Пензе медикам из «красной зоны» вручили партию респираторов и перчаток

Пензенская областная больница им. Н.Н. Бурденко получила от волонтеров средства индивидуальной защиты, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

Медикам передали полнолицевые респираторы со специальными фильтрами для работы в «красной зоне», а также несколько сотен комплектов хирургических перчаток. Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин напомнил, что регион активно поддержал федеральную акцию «Спасибо врачам» (0+), в рамках которой средства индивидуальной защиты были переданы 15 учреждениям здравоохранения.

«Это расходные материалы, которые не бывают лишними. Но главное, нам важно чувствовать моральную поддержку и ощущать заботу общества», – подчеркнул главный врач Вячеслав Космачев.

Напомним, областная больница постепенно возвращается к плановому приему пациентов после снятия ряда ограничений. Провизорный госпиталь начнет свою работу 27 июля.