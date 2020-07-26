На ул. Куйбышева Lada Priora разбила «морду» в ДТП

25 июля в Пензе на улице Куйбышева столкнулись иномарка и отечественная легковушка.

О случившемся сообщил подписчик группы в соцсети «Вконтакте». На фото видно, что у черной Lada Priora сильно смят капот и отвалился бампер, а у второго участника ДТП повреждена задняя часть кузова. Официальных данных об аварии и пострадавших нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию на дороге и быть осторожными и внимательными при совершении маневров.