Коронавирус унес жизнь еще одной пензячки

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила об умершей от Covid-19 женщине.
Очередной жертвой Covid-19 стала 75-летняя женщина. Она страдала от множества хронических заболеваний, включая ожирение.
«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение – пневмония», - уточнила Дина Черемушкина.
Напомним, в регионе действует режим повышенной готовности. Жителей просят носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки по возвращении домой.