«Совсем не доброе утро». На Южной поляне в пожаре погиб мужчина

В Пензе на улице Калинина утром 26 июля произошел пожар. Информация об этом появилась в Сети. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности.

Сообщение на пульт дежурного ведомства поступило в 4:08. Вспыхнула квартира на седьмом этаже в доме №63/37. Пламя уничтожило комнату.

«Эвакуировано 15 человек, в том числе три ребенка, спасено три человека. В результате пожара погиб 44-летний мужчина», - уточнили в пресс-службе.

Тушили полыхающее жилище 25 человек с помощью шести спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.

Пользователи опубликовали фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте».

«Совсем не доброе утро», - говорится в посте.

Пензенцев сотрудники МЧС просят следить за состоянием электропроводов, отключать бытовые приборы, а также не курить в постели.