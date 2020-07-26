«Совсем не доброе утро». На Южной поляне в пожаре погиб мужчина

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В Пензе на улице Калинина утром 26 июля произошел пожар. Информация об этом появилась в Сети. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности.
Сообщение на пульт дежурного ведомства поступило в 4:08. Вспыхнула квартира на седьмом этаже в доме №63/37. Пламя уничтожило комнату.
«Эвакуировано 15 человек, в том числе три ребенка, спасено три человека. В результате пожара погиб 44-летний мужчина», - уточнили в пресс-службе.
Тушили полыхающее жилище 25 человек с помощью шести спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.
Пользователи опубликовали фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте».
«Совсем не доброе утро», - говорится в посте.
Пензенцев сотрудники МЧС просят следить за состоянием электропроводов, отключать бытовые приборы, а также не курить в постели.