Covid-19. Из больниц выписали очередных выздоровевших пензенцев

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о новых выздоровевших от коронавируса пациентах.
Так, болезнь побороли еще 13 человек.
«Итого выздоровевших – 5415», - уточнила пресс-секретарь.
Пензенцам следует не забывать про масочный режим, гигиену и дистанцию. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности.