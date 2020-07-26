Губернатор поздравил пензенцев с Днем Военно-Морского флота

26 июля отмечается День Военно-Морского флота. Губернатор Иван Белозерцев поздравил пензенцев с этим праздником.

«Примите самые сердечные поздравления с Днем Военно-Морского Флота Российской Федерации, праздником всех, кто стоял и стоит на страже морских границ нашей Родины!

Во все времена Военно-Морской Флот – это символ России, надежный оплот оборонного могущества государства, гарант национальной безопасности.

Под командованием Григория Спиридова, Федора Ушакова, Павла Нахимова, Степана Макарова и других знаменитых флотоводцев отважные моряки вышли на океанские просторы, утверждая славу России на дальних рубежах. Неоценимый вклад внесли офицеры, мичманы, старшины и матросы в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

В этот торжественный день выражаю искреннюю признательность уважаемым ветеранам Военно-Морского Флота за стойкость и мужество, неизменную верность присяге, всем, кто находится сегодня в боевом строю, сохраняя и приумножая героические традиции отечественных моряков!» - говорится в поздравлении.

Глава региона пожелал морякам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи и успехов в служении Отечеству, сообщает пресс-служба регионального правительства.