Covid-19. Появились данные о заболевших пензенцах на 26 июля

На официальном портале стопкоронавирус.рф 26 июля опубликовали данные о числе зараженных коронавирусом жителей Пензенской области.

Так, Covid-19 подтвердили еще у 42 пензенцев. Таким образом, общее число зараженных - 6 286. Скончалось 79 человек, побороли заболевание 5 415 жителей региона.

В России число зараженных увеличилось на 5 765 человека и составило 812 485. При этом выздоровели 600 250 пациента, умерли 13 269 больных.

Напомним, чтобы избежать заражения необходимо избегать массового скопления людей, в общественных местах носить маску. Кроме того, нужно следить за гигиеной.