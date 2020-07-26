Психиатр объяснил, почему мужчинам нельзя сдерживать слезы

«Плакать полезно для нервной системы, поскольку слезы — это мощный антистрессовый механизм. Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы», — сказал Евгений Фомин.

Он добавил, что из-за сложившихся стереотипов, мужчинам сложнее пережить какую-либо тяжелую жизненную ситуацию — представители сильной половины человечества якобы плакать не должны, сообщает телеканал «360» со ссылкой на радио Sputnik.

Психиатр пояснил, что слезы вымывают из организма токсины и вещества, которые стимулируют стресс. Кроме того, в слезах есть гормон стресса пролактин, поэтому сдерживать плач не стоит. Часто плакать, тем более на людях, тоже нельзя. Человек может привыкнуть к позиции жертвы. Но пустить скупую мужскую слезу в минуты стресса бывает достаточно, чтобы почувствовать себя лучше.