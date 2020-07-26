Covid-19. Среди новых заболевших пензенцев – пятеро детей

Стала известна география распространения коронавируса в Пензенской области на 26 июля. Информацию сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

Новых заболевших – 42. Среди них – двое двухлетних детей, один годовалый малыш, четырехлетний и семилетний пациенты.

Больше всего за сутки вирус обнаружили у жителей Пензы. В городе зафиксировано 16 новых заболевших. В Пензенском районе – девять коронавирусных больных. По три – в Городищенском, Лопатинском и Лунинском районах. В Мокшанском, Колышлейском районах и городе Заречный обнаружено по два больных. По одному – в Колышлейском и Кузнецком районах.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 54558 человек, а в лабораториях лечебной сети - 130312 человек», - добавила пресс-секретарь.

Напомним, всего в регионе зафиксировано 6286 заболевших. В области продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Также пензенцев просят следить за гигиеной и не посещать места массового скопления людей. При ухудшении самочувствия необходимо сразу вызывать врача на дом.