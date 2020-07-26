Пензенцы отмечают День Военно-Морского флота на набережной Спутника

В Пензенской области на набережной Города Спутник 26 июля проходят торжественные мероприятия в честь Дня Военно-Морского флота. В них приняли участие губернатор Иван Белозерцев и председатель регионального ЗакСобрания Валерий Лидин.

Гости осмотрели тематическую выставку, посвященную Дню Военно-Морского флота от краеведческого музея и музея боевой славы Пензенского морского собрания. Спасательный круг, баллон от акволанга, рифовый коралл из вод Индийского океана, аварийный телефон, магнитный компас, модели знаменитых российских кораблей и еще многое другое составили основу экспозиции. Ее представили ученики кадетского класса среднеобразовательной школы имени С. Е. Кузнецова в Чемодановке. После знакомства с военной атрибутикой местных учреждений пензенцы заняли зрительные места перед сценой.

«Мальчишками мы всегда мечтали служить в Военно-Морском флоте. И, несмотря на то, что в советское время служили три года, мы всегда хотели быть похожи на офицеров в красивой военной форме, на сильных и образованных моряков. Дорогие ветераны, низкий вам поклон за службу. За то, что сделали для России и делаете сейчас», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор сообщил, что около 300 пензенцев ежегодно отправляются служить на Военно-морской флот. Всех будущих моряков он поздравил с праздником.

В честь праздника на сцене выступили знаменитые творческие коллективы Пензенской области. Среди них были актеры драмтеатра. Стоит отметить, что в танце «Севастопольский вальс», который поставили артисты, приняли участие не только профессионалы, но и зрители.

«Я всегда стараюсь посещать праздник, который проводится в День Военно-Морского флота. Мой дед, ветеран Великой Отечественной войны, был моряком, поэтому этот праздник очень важен для меня. На выставке, кстати, я принял участие в мастер-классе по развязыванию узлов различных видов. Видел, что и губернатор пробовал это делать», - поделился пензенец Роман.

В 11:00 зрители остались смотреть прямую трансляцию Дня военно-морского флота (0+) на федеральном канале.