В Малосердобинском районе жестко разбились фура и легковушка

В Малосердобинском районе Пензенской области произошла жуткая авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «Вконтакте». Он уточнил, что инцидент произошел на трассе Р-158 «Саратов-Нижний Новгород» в районе села Майское вечером 25 июля.

«Возможно, фургон выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Priora. Все живы. Берегите себя», - написал автор.

Судя по снимку, фуру вывернуло: кабина опрокинулась, у нее отлетел бампер и помята передняя часть, кузов лопнул и частично оказался в кювете. У легковушки, которая слетела за пределы дороги, смята верхняя часть, разлетелись стекла, разбита «морда». На кадре видно, что на месте работали сотрудники МЧС.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, не забывать про скоростной режим и дистанцию. Также не рекомендуется отвлекаться за рулем на гаджеты и другие предметы, так как невнимательность может привести к трагедии. Если вы чувствуете, что хотите спать, необходимо остановиться.