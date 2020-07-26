Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом?

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Известная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева 26 июля сообщила в своем Instagram-аккаунте о болезни.
Девушка поделилась, что вместе со своим мужем рэпером Элджеем заразилась коронавирусом.
«Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны! Подробности нашей болезни, симптомы и прочее расскажу чуть позже», - написала Анастасия Ивлеева.
Многие подписчики не поверили в это и предположили, что звезда просто решила «хайпонуть на этой теме». Некоторые же пожелали паре скорейшего выздоровления и отметили, что в нетерпением ждут подробностей случившегося.