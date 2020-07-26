Россиян предупредили о возможном росте цен на интернет

В 2020 году в России на 15% могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение, сообщают «Известия» со ссылкой на прогнозы аналитиков.

Отмечается, что к таким выводам пришли аналитики агентства iKS-Consulting. По их прогнозам, абонентская плата за телевидение и услуги широкополосного доступа в интернет в этом году может вырасти на 10-15%. Похожие показатели называли и сами операторы в конце прошлого года (12-15%).

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что на увеличение стоимости тарифов влияют инфляция, колебание курса рубля, растущие затраты на исполнение антитеррористического пакета законов (известного как «закон Яровой»), а также закона об устойчивом интернете. Еще одним фактором подорожания услуг стала пандемия коронавируса. Поэтому цены на интернет и телевидение в этом году могут вырасти и до 20 процентов, посчитал аналитик.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин отмечает, что чаще всего операторы меняют условия архивных тарифов, увеличивая их стоимость. Но при этом абонентам предоставляется больше услуг. По его мнению, рост стоимости тарифов происходит из-за увеличения расходов на строительство и поддержание инфраструктуры.