Пензенцы почтили память погибших моряков

26 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель регионального ЗакСобрания Валерий Лидин на празднике по случаю Дня Военно-морского флота на набережной Города Спутник почтили память погибших моряков.

Мероприятия начались с церемонии возложения цветов к мемориалу, возведенному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представители органов власти, моряки и ветераны ВМФ почтили память погибших минутой молчания, сообщили в пресс-службе областного ЗакСобра.

«Активное развитие флота в России началось с Петра I. С тех пор было много морских сражений, и наши моряки всегда одерживали победы. И сейчас перед нашей страной по-прежнему стоит задача защищать морские границы страны», - сказал Иван Белозерцев.

Валерий Лидин подчеркнул, что земляки достойно несут воинскую службу на флоте, продолжая ратные и патриотические традиции, заложенные ветеранами.

«Низкий поклон за самоотверженность, патриотизм и верность воинскому долгу! Благодарю офицеров, мичманов, старшин за то, что наше Отечество находится под надежной защитой», - сказал он.

Напомним, в рамках праздника на набережной организовали выставку и мастер-классы. Кроме того, на фонтанной площади выступили пензенские артисты. После на большом экране показали трансляцию из Санкт-Петербурга, где состоялся военно-морского парад.