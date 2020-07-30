На дороге в Арбеково образовался огромный провал в асфальте

В пензенском сообществе соцсети «ВКонтакте» 29 июля появилось фото, на котором запечатлена огромная яма, образовавшаяся на дороге в микрорайоне Арбеково.

По словам пользователя, снимок был сделан у светофора в районе ЦНТИ на первой дорожной полосе. На кадре видно, что опасная яма может в любой момент стать еще больше. Кроме того, вокруг обвала не установлено ограждение. Горожане положили колесо, чтобы автолюбители смогли заметить опасность и объехать. Официальной информации о случившемся нет.

Напомним, подобная ситуация – далеко не единичный случай в городе. Так, в прошлом году из-за обвалившегося асфальта над инженерными сетями произошла трагедия – двое мужчин буквально сварились в кипятке, угодив в ловушку на дороге.

Информагенство готовит запрос в мэрию, чтобы разобраться в данной ситуации.