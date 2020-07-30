Главный художник Пензы рассказал, как изменятся скверы в центре города

Главный художник Пензы Александр Киреевы в передаче «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» рассказал, как будет выглядеть зеленая зона областного центра после реконструкции.

«На данный момент ведутся работы по устройству твердого покрытия для мощения на Фонтанной площади. Там же настраивают оборудование самого фонтана и параллельно разбивают газоны и зеленые насаждения», - рассказал Александр Киреев.

Помимо этого, ведутся работы в трех центральных скверах Пензы. Так, по словам главного городского художника, в сквере Пушкина не предполагают серьезной перепланировки. Здесь заменят покрытие и установят небольшую детскую площадку. В другом сквере «разлучат» два монумента. Памятник «Копилка пословиц» перенесут ближе к улице Володарского, а «Пензяк Толстопятый» останется на месте. Здесь планируют некоторые изменения, которые сделают сквер более современным.

Самые грандиозные изменения предполагаются в сквере Славы.

«Если подходить концептуально, то композиция сквера должна строиться на подчеркивании монумента «Росток» - центральная клумба будет сделана в виде тени от него. Если сквер Пушкина будет классическим, то сквер Славы станет прогулочной зоной, своеобразной «прихожей» перед набережной», - пояснил Александр Киреев.

Он добавил, что, помимо вышесказанного, здесь предполагается развитие небольшой спортивной зоны, где можно будет поиграть в теннис и другие спортивные игры. Проекты скверов можно посмотреть здесь.