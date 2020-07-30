Главный художник Пензы рассказал, как изменятся скверы в центре города

Array ( [temp] => +18 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 72 р
€ 84 р
«На данный момент ведутся работы по устройству твердого покрытия для мощения на Фонтанной площади. Там же настраивают оборудование самого фонтана и параллельно разбивают газоны и зеленые насаждения», - рассказал Александр Киреев.
Помимо этого, ведутся работы в трех центральных скверах Пензы. Так, по словам главного городского художника, в сквере Пушкина не предполагают серьезной перепланировки. Здесь заменят покрытие и установят небольшую детскую площадку. В другом сквере «разлучат» два монумента. Памятник «Копилка пословиц» перенесут ближе к улице Володарского, а «Пензяк Толстопятый» останется на месте. Здесь планируют некоторые изменения, которые сделают сквер более современным.
Самые грандиозные изменения предполагаются в сквере Славы.
«Если подходить концептуально, то композиция сквера должна строиться на подчеркивании монумента «Росток» - центральная клумба будет сделана в виде тени от него. Если сквер Пушкина будет классическим, то сквер Славы станет прогулочной зоной, своеобразной «прихожей» перед набережной», - пояснил Александр Киреев.
Он добавил, что, помимо вышесказанного, здесь предполагается развитие небольшой спортивной зоны, где можно будет поиграть в теннис и другие спортивные игры. Проекты скверов можно посмотреть здесь.