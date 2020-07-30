Пензенцам рассказали, чем в жару вредны холодный чай и кофе

Как сообщает телеканал «360», эксперты заметили, что видов охлажденного кофе два: первый готовят традиционными способами, настаивают и охлаждают. Второй охлажден изначально и называется колд брю. Его заваривают 15–18 часов в холодной воде, температура которой не превышает 2-4 градусов тепла.

Чтобы скрыть горький вкус охлажденного кофе, производители могут добавить сахар, сливки, подсластители и стабилизаторы, из-за чего напиток может получиться калорийнее, чем капучино или обычного кофе с молоком.

Специалисты рекомендуют во время выбора холодного кофе отдавать предпочтение напитку без искусственных подсластителей в составе, с наименьшим количеством калорий и необходимым для придания бодрости содержанием кофеина.

Количество антиоксидантов в напитках разного способа приготовления практически одинаковое. Тем, у кого есть проблемы с пищеварением, лучше пить кофе холодного заваривания. Так сведется к минимуму риск получить изжогу или желудочное расстройство.

Положительный эффект от чая будет, если в нем много антиоксидантов. От бутилированного напитка этого ожидать не стоит. В охлажденных чаях антиоксидантов почти в 10 раз меньше, чем в обычном пакетированном чае, и его полезные свойства — снижение риска диабета и улучшение сердечной деятельности — практически сводятся к нулю. Тем, кто любит холодный чай, лучше всего готовить его дома, причем остужать напиток нужно без использования льда.

Напомним, 30 июля в Пензенской области ожидается жара до +34 градусов.