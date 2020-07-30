Улица Московская полностью станет пешеходной

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Он рассказал, что на сегодняшний день выполнен только первый этап реконструкции левого берега реки.
«На уже отремонтированной части предполагается обустройство площадки. Здесь будет большая игровая зона для детей», - отметил Александр Киреев.
Он добавил, что территория слева от «Ростка» будет рассчитана на ребят постарше - здесь собираются сделать скейт-площадку, площадку для стритбола и баскетбола, зону ворк-аута. Также готовится разработка проекта реконструкции подвесного моста. Кроме набережной, в Пензе продолжат благоустройство улицы Московской, которая станет полностью пешеходной.
«Здесь предполагается центральный променад, вдоль фасадов домов будет тротуар с террасированием: разбивка на несколько участков с большими ступеньками. Там же обустроим места для отдыха, будет больше зеленых насаждений», - пояснил Александр Киреев.
Специалисты разрабатывают проект внутренней территории кварталов между ул. Московской - Кирова - Володарского. Также они решают вопрос переноса парковки, которая располагается там сейчас.
«Все находится на уровне предпроектной проработки, но, в любом случае, парковочные места запланированы», - подчеркнул художник.
Напомним, убрать проезжую часть с верха улицы Московской планировалось еще в декабре. Тогда же мэр Пензы Андрей Лузгин заявил, что в перспективе в городе сделают большую пешеходную зону от вокзала «Пензы-I» до Соборной площади.