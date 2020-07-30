Улица Московская полностью станет пешеходной

Александр Киреев, главный художник Пензы, в передаче «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» поделился планами на реконструкцию верхней части улицы Московской и благоустройство набережной Суры.

Он рассказал, что на сегодняшний день выполнен только первый этап реконструкции левого берега реки.

«На уже отремонтированной части предполагается обустройство площадки. Здесь будет большая игровая зона для детей», - отметил Александр Киреев.

Он добавил, что территория слева от «Ростка» будет рассчитана на ребят постарше - здесь собираются сделать скейт-площадку, площадку для стритбола и баскетбола, зону ворк-аута. Также готовится разработка проекта реконструкции подвесного моста. Кроме набережной, в Пензе продолжат благоустройство улицы Московской, которая станет полностью пешеходной.

«Здесь предполагается центральный променад, вдоль фасадов домов будет тротуар с террасированием: разбивка на несколько участков с большими ступеньками. Там же обустроим места для отдыха, будет больше зеленых насаждений», - пояснил Александр Киреев.

Специалисты разрабатывают проект внутренней территории кварталов между ул. Московской - Кирова - Володарского. Также они решают вопрос переноса парковки, которая располагается там сейчас.

«Все находится на уровне предпроектной проработки, но, в любом случае, парковочные места запланированы», - подчеркнул художник.

Напомним, убрать проезжую часть с верха улицы Московской планировалось еще в декабре. Тогда же мэр Пензы Андрей Лузгин заявил, что в перспективе в городе сделают большую пешеходную зону от вокзала «Пензы-I» до Соборной площади.