В Спутник пришло «Лето в городе»

В Спутнике прошла творческая акция «Лето в городе», которую организовали известные артисты и коллективы Пензенской области по инициативе губернатора.

Там выступила мужская группа хора ансамбля песни и танца «Казачья застава», а также воспитанники детских вокальных школ Пензы.

«Наконец-то! Артисты на сцене, мы за пультами - в Спутник возвращаются праздники и мероприятия, и все мы этого очень ждали!» - поделился эмоциями диджей Михаил Каширин.

«Мы привезли с собой в Спутник лето, а если серьезно, то такая акция - отличный способ выйти из депрессии, в которую нас всех погрузила пандемия», - рассказал артист «Казачьей заставы» Роман Серебряков.

«Лето в городе» - не последний праздник в Спутнике. Подробнее о мероприятиях можно узнать в социальных сетях, а также в разделе «Афиша» на сайте penza-sputnik.ru.