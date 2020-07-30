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30.07.2020г.
Tele2 нарастила оборот по финансовым сервисам в Пензенской области

Tele2 нарастила оборот по финансовым сервисам в Пензенской области

Ср, 29.07.20 16:01
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Tele2 зафиксировала в первом полугодии 2020 года рост оборота сервисов денежных переводов на 10% и погашения кредитов на 28%.

По России абоненты чаще всего отправляют деньги в Краснодар, Екатеринбург и Челябинск. Кроме того, клиенты осуществляют переводы за пределы страны: наиболее популярными направлениями стали Таджикистан и Армения. Помимо профильных товаров и услуг, розничная сеть Tele2 предлагает нетелеком-сервисы.

Клиенты могут погашать кредиты, делать переводы по России и за границу, а также покупать железнодорожные и авиабилеты.

Оборот сервиса денежных переводов в первом полугодии 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 10%. Наибольший прирост в 169% зафиксирован в южных регионах, а также в 146% на Урале. Черноземье также вошло в тройку лидеров, рост составил 107%, в Пензенской области – 160%.

Средняя сумма перевода составила 9 000 руб. Среди направлений, куда клиенты отправляют деньги, лидирует Таджикистан – 57% от всех переводов. Далее в списке по количеству переводов Армения, на долю этой страны приходится 13,5% от всех операций. По 10% переводов приходится на Узбекистан и Кыргызстан. Рост популярности сервиса обусловлен выгодными условиями денежных переводов в салонах Tele2. Например, бивалютные переводы в страны ближнего и дальнего зарубежья с выдачей в иностранной валюте осуществляются без комиссии. По России клиенты отправляют деньги в Краснодар - 12%, Екатеринбург и Челябинск – по 5%.

Оборот сервиса погашения кредитов за 6 месяцев 2020 года увеличился на 28%. Значительный рост произошел в южных областях и в регионах Центральной России на 83% и 79% соответственно. В Пензенской области рост составил 4%. Оборот сервиса продажи билетов снизился на 45%. Незначительный спад на 9% был зафиксирован и в Пензе. Это обусловлено режимом самоизоляции и закрытием границ России в связи с пандемией коронавируса.

Розничная сеть Tele2 в России насчитывает более 3000 салонов и модулей. В салонах связи оператора строго выполняются все рекомендации специалистов по профилактике коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в магазинах нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.

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22.07.2020 07:30
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17.07.2020 07:30
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17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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