Житель Наровчата попал в суд из-за срезанных роз для супруги

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Так, 1 июля около 4:30 сельчанин залез в чужой палисадник и срезал ножницами десять роз. В этот день у его супруги был день рождения, мужчина хотел порадовать любимую. Владелец палисадника обратился в полицию. Правоохранители обнаружили пропажу в банке на холодильнике в доме злоумышленника. Он возместил 1200 рублей пострадавшей стороне.
Жителю села назначили 20 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда Пензенской области.