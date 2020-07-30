МВД обнародовало данные о числе пензячек-преступниц

Министерство внутренних дел России подготовило статистику о числе женщин, преступивших закон. В Пензенской области отмечается их снижение.

Так, в регионе за январь-июнь 2020 года выявили 571 преступницу. Это на 62 меньше, чем за первые полгода 2019-го: 633 представительницы прекрасного пола.

Согласно статистике, за прошедший год в регионе поймали 1138 преступниц, что на 61 больше, чем в 2018 году - 1077 человек.

Среди субъектов Приволжского федерального округа Пензенская область занимает 10 место из 14 по числу выявленных преступниц за январь-июнь 2020 года. Благополучнее ситуация в Ульяновской области – 446 человек, Чувашской Республике – 391, Республике Мордовия – 304 и Марий Эл – 262 человека.

Впереди Пензенской области – девять субъектов: Кировская область – 658 человек, Саратовская область – 820, Удмуртская Республика – 1056, Оренбургская область – 1103, Нижегородская область – 1353, Самарская область – 1380, Пермский край – 1475, Республика Татарстан – 1527 и Республика Башкортостан – 1770 человек.

