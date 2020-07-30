30 июля в микрорайоне Север не будет воды

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$ 72 р
€ 84 р
30 июля с 9:00 до 22:00 в связи с ремонтом водопровода диаметром 400 мм на ул. Аустрина, 129Б подача ресурса приостановится по следующим адресам:
- ул. Депутатская;
- ул. 3-й пр-д Можайского;
- ул. Можайского;
- ул. Совхозная;
- ул. Сумская;
- ул. Аустрина;
- ул. Совхоз Победа;
- ул. Совхозная;
- ул. Совхозный пр-д;
- ул. Белякова;
- ул. Компрессорная;
- ул. Можайского;
- ул. 3-й пр-д Можайского;
- ул. Байкова;
- ул. Сумская;
- ул. Островная;
- ул. Каштановая;
- 1-й пр-д Каштановый;
- 2-й пр-д Каштановый;
- 3-й пр-д Каштановый;
- ул. Лунинская;
- ул. Нестерова;
- ул. Северополянская;
- 1-й Северополяский пр-д;
- 2-й Северополяский пр-д;
- 3-й Северополяский пр-д;
- ул. Совхоз Победа;
- филиалы д/с №71 по ул. Можайского,3А, Депутатская, 5, 8А;- школа №71 ул. Можайского,1.