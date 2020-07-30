30 июля в микрорайоне Север не будет воды

Пресс-служба ресурсоснабжающей организации сообщила об отключении воды в Пензе.

30 июля с 9:00 до 22:00 в связи с ремонтом водопровода диаметром 400 мм на ул. Аустрина, 129Б подача ресурса приостановится по следующим адресам:

- ул. Депутатская;

- ул. 3-й пр-д Можайского;

- ул. Можайского;

- ул. Совхозная;

- ул. Сумская;

- ул. Аустрина;

- ул. Совхоз Победа;

- ул. Совхозная;

- ул. Совхозный пр-д;

- ул. Белякова;

- ул. Компрессорная;

- ул. Можайского;

- ул. 3-й пр-д Можайского;

- ул. Байкова;

- ул. Сумская;

- ул. Островная;

- ул. Каштановая;

- 1-й пр-д Каштановый;

- 2-й пр-д Каштановый;

- 3-й пр-д Каштановый;

- ул. Лунинская;

- ул. Нестерова;

- ул. Северополянская;

- 1-й Северополяский пр-д;

- 2-й Северополяский пр-д;

- 3-й Северополяский пр-д;

- ул. Совхоз Победа;

- филиалы д/с №71 по ул. Можайского,3А, Депутатская, 5, 8А;

- школа №71 ул. Можайского,1.