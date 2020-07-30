Сердобчане могут обратиться к представителям местной администрации в соцсетях

Общаться с представителями администрации Сердобского района Пензенской области, задавать вопросы и сообщать о проблемах, не выходя из дома или не покидая рабочее место, вполне реально. Достаточно, используя компьютер или мобильный гаджет, перейти на официальную страничку муниципалитета в той или иной социальной сети ( «ВКонтакте» , «Одноклассники» , Instagram , Facebook и Twitter ) и написать сообщение.

Обращения и комментарии, оставленные под публикациями, в оперативном порядке рассматриваются должностными лицами соответствующих структурных подразделений администрации, а также подведомственных муниципальных учреждений. Публичные группы администрации Сердобского района в соцсетях полностью открыты для конструктивного и предметного диалога с жителями.

В последние дни в популярном паблике «Подслушано в Сердобске», где более 20 тыс. подписчиков, в социальной сети «ВКонтакте» сердобчане активно обсуждали вопросы газо- и электроснабжения. Например, они интересовались: «Может, кто в курсе, свет когда отключат и на сколько?». Администрация района ответила: «По информации, предоставленной Сердобским производственным отделением энергоснабжающего предприятия «Пензаэнерго» – филиала Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ПАО «МРСК Волги»), плановые ремонтные работы в ближайшее время не планируются. Если будут запланированы работы, будет сообщено в средствах массовой информации».

Также от жителей было много сообщений в связи с отсутствием газа в микрорайонах города Сердобска.

«В период с 22 июля 2020 года до 23 июля 2020 года в Сердобском районе, в том числе и в городе Сердобске, в связи с проведением плановых работ предприятием-транспортировщиком природного газа по магистральным газопроводам ООО «Газпром трансгаз Саратов» было приостановлено газоснабжение. После подачи газа еще в течение суток имелись проблемы с подачей газа в многоквартирные дома. Полностью восстановлена подача газа была в минувшую субботу, 25 июля 2020 года», – разъяснил в соцсети муниципалитет.

Администрация Сердобского района рекомендует жителям, которые обращаются через социальные сети и ведут переписку с органами местного самоуправления, указывать более подробную информацию, например, наименование населенного пункта, улицы и т.д., чтобы четче понимать проблему и, соответственно, чтобы была возможность предоставить пользователю полный и емкий ответ.