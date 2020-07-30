Еще семь пензенских выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ

Отмечается, что в этом году сразу семь выпускников получили по сто баллов. Для сравнения, в 2017 и 2019 году в Пензе такой результат был у одного школьника, в 2018 – у двоих. Также на 4,5% увеличилась доля высокобалльных работ участников ЕГЭ. Средний тестовый балл по этому предмету увеличился на 1,5 балла по сравнению с 2019 годом.

«Выпускники школ области показывают достойные результаты на ЕГЭ. Это заслуга и самих ребят, и педагогов, которые проводили консультации и поддерживали 11-классников до самого начала экзаменов», – подчеркнул глава регионального минобра Александр Воронков.

Ранее информагенство сообщало о том, что в области впервые сразу восемь выпускников школ сдали математику (профильный уровень) на 100 баллов, а также пять школьников получили самый высокий результат по физике, истории, информатике и ИКТ.