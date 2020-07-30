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30.07.2020г.
Еще семь пензенских выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ

Еще семь пензенских выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ

Ср, 29.07.20 17:00
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В пресс-службе министерства образования Пензенской области сообщили о результатах единого госэкзамена по обществознанию.

Отмечается, что в этом году сразу семь выпускников получили по сто баллов. Для сравнения, в 2017 и 2019 году в Пензе такой результат был у одного школьника, в 2018 – у двоих. Также на 4,5% увеличилась доля высокобалльных работ участников ЕГЭ. Средний тестовый балл по этому предмету увеличился на 1,5 балла по сравнению с 2019 годом.

«Выпускники школ области показывают достойные результаты на ЕГЭ. Это заслуга и самих ребят, и педагогов, которые проводили консультации и поддерживали 11-классников до самого начала экзаменов», – подчеркнул глава регионального минобра Александр Воронков.

Ранее информагенство сообщало о том, что в области впервые сразу восемь выпускников школ сдали математику (профильный уровень) на 100 баллов, а также пять школьников получили самый высокий результат по физике, истории, информатике и ИКТ.

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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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