Не все российские вузы начнут учебный год 1 сентября

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Телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости рассказал о заявлении заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой о готовности вузов к новому учебному году.
По ее словам большая часть вузов начнет обучать студентов с 1 сентября, однако некоторые учреждения высшего образования заработают только с 14 сентября.
«Что касается вузов - 92% вузов также планируют начать сезон с 1 сентября, остальные - с 14 сентября. Но в случае необходимости вузы могут перенести срок начала учебного года не более чем на два месяца», — пояснила Татьяна Голикова.