Подписчики разглядели на фото Рудовой увеличенную грудь

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Актриса Наталья Рудова выложила в свой Instagram‑аккаунт новое фото. Некоторые пользователи заметили изменения в фигуре звезды.
Знаменитость выложила селфи в топике с глубоким декольте. Подписчики восхитились снимком, оставив под постом восторженные комментарии. Некоторые фолловеры все же поделились мнением о том, что Рудова легла под нож хирурга и сделала грудь.
«Мне кажется, или Наташа грудь увеличила?» - такой комментарий одним из первых появился под фото.
Актриса не стала молчать и резко ответила на это.
«Как вы [достали], килограммы я себе увеличила на карантине! +4», - ответила на вопрос подписчика она.