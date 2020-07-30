Пензенцы показали, как две кошки-инвалида ловко передвигаются на коляске

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о двух подопечных, у которых парализованы задние лапки. Волонтеры смогли дать им шанс на вторую жизнь и даже научили передвигаться.

«Дрисс и Кинза - особенные жители центра. У обоих - травма позвоночника, которая лишила их возможности передвигать задними лапами, но лишить жажды жизни невозможно! Дрисс попал под машину, Кинзе выстрелили в позвоночник, где и застряла пуля. Разные истории, итог и источник всех бед только один - человек. Но так уж вышло, что не все люди калечат, есть те, что лечат и дарят новую жизнь», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Они отметили, что у питомцев появилась возможность быть мобильными – им приобрели коляски и манеж для прогулок. Пушистики рассекают по двору с помощью нового оборудования и совершенно не чувствуют себя несчастными.

Узнать, как помочь Дриссу и Кинзе, можно здесь.