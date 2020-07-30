В поселке Шемышейка будет обустроен детский сад

Детский сад №3 в рабочем поселке Шемышейка Пензенской области стал участником государственной программы «Доступная среда». Там планируется обустроить пандусы, закупить оборудование для детей с особенностями здоровья.

Это следующая ступень модернизации дошкольного учреждения. В 2019 году там уже провели ремонт по региональной программе.

Также по региональной программе по периметру детского сада подрядчики полностью отремонтировали цоколь, освежили кабинеты, пищеблок, на детских площадках установили навесы. Сейчас садик посещают 158 детей, в том числе 25 - ясельного возраста, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.