В рамках акции «Лето в городе» в одном из дворов Терновки прошел праздник

Ждите, и артисты придут в ваш двор! В Пензе продолжается творческая акция «Лето в городе» (0+), инициированная губернатором Иваном Белозерцевым. Для жителей микрорайонов устраивают музыкальные праздники прямо под окнами их квартир.

«Может, кто-то постеснялся, только проснулся. Поэтому сейчас еще пойдут люди, я вас уверяю. За полтора часа нашей программы их прибавится», - сказала директор детской школы искусств «Квинта» Марина Сафронова.

Организатором музыкального праздника во дворе по улице Терновского выступила детская школа искусств «Квинта». Но хозяевам площадки - многочисленной детворе и взрослым предложили не только концерт. Целая очередь выстроилась к художнику по аквагриму. Желающие пробовали себя на меткость в дартс и рисовали на асфальте. Самых активных и талантливых ждали сладкие призы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.