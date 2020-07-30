В рамках акции «Лето в городе» в одном из дворов Терновки прошел праздник

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«Может, кто-то постеснялся, только проснулся. Поэтому сейчас еще пойдут люди, я вас уверяю. За полтора часа нашей программы их прибавится», - сказала директор детской школы искусств «Квинта» Марина Сафронова.
Организатором музыкального праздника во дворе по улице Терновского выступила детская школа искусств «Квинта». Но хозяевам площадки - многочисленной детворе и взрослым предложили не только концерт. Целая очередь выстроилась к художнику по аквагриму. Желающие пробовали себя на меткость в дартс и рисовали на асфальте. Самых активных и талантливых ждали сладкие призы, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.