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30.07.2020г.
Иван Белозерцев проверил качество ремонта дорог на участке в Шемышейке

Иван Белозерцев проверил качество ремонта дорог на участке в Шемышейке

Ср, 29.07.20 22:52
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Ремонт дорог в Пензенской области должны закончить к 15 сентября. В Шемышейке уже завершили асфальтировку одного из участков, деньги на который выделялись из дорожного фонда региона. Качество выполненных работ в ходе своей рабочей поездки в район проверил губернатор Иван Белозерцев.

Капитально дорогу на левом берегу Шемышейки ремонтировали два года. Работы обошлись более чем в 33 миллиона рублей.

А еще недалеко - дом культуры и магазины, в которые за продуктами питания идут многие местные жители. Поэтому, кроме проезжей части, там обустроили и тротуар.

«Долгие годы у нас была проблема с дорогой. В дождливую погоду мы не могли по ней ходить и ездить, опасались за безопасность наших детей. Очень рады, что сейчас ее отремонтировали», - сказала жительница рабочего поселка Шемышейка Галина Вербицкая.

«Мы выделяем финансовые средства во всей районные центры и не только. Президент нас поддерживает. В 2019 году он выделил на создание комфортной среды для Пензенской области более 300 миллионов рублей, в 2020 - 360 миллионов. Эти средства мы направляем по районам», - прокомментировал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Деньги на ремонт в Шемышейке выделялись из дорожного фонда Пензенской области, другую часть добавили из местного бюджета. В общей же сложности по такому принципу муниципальные образования Пензенской области в 2020 году получили почти 900 миллионов рублей. На эти средства приведут в порядок около 190 километров дорог.

«У нас есть еще одна программа, по которой выделено около 40 миллионов. Это по социальному развитию сельских территорий. Там строятся десять объектов и 30 километров дорог. Там не ремонт, а реконструкция», - рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Жители левобережья Шемышейки ждут, когда и на их улицу придет спецтехника. Проектно-сметную документацию на ремонт этой дороги должны подготовить уже в этом году, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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22.07.2020 07:30
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17.07.2020 07:30
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17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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