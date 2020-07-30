За 2020 год в Пензе утонуло 33 человека

До завершения купального сезона еще далеко, а печальные цифры статистики этого лета уже превысили прошлогодние показатели. 33 человека, включая одного ребенка, погибли на водоемах Пензенской области, в 2019-м утонул 21 житель региона. Очередная трагедия случилась в минувшие выходные. 50-летний мужчина утонул в пруду возле горбольницы №6. Именно туда отправились с рейдом сотрудники МЧС.

Водоем в районе шестой городской - один из трех в черте города, разрешенных для купания в этом сезоне. Перед его открытием специалисты уже проводили проверку. Однако новая показала - недочеты есть.

После проверки состояния пляжа и наличия спасательного снаряжения, сотрудники ГИМС раздали отдыхающим листовки с информацией о правилах поведения на водоеме. Купание в состоянии алкогольного опьянения, невнимательность, чрезмерное пребывание на солнце могут обернуться трагедией. Так, в минувшие выходные в этом пруду утонул 50-летний мужчина. Расследование происшествия еще продолжается, но есть большая вероятность, что нечто подобное повторится. Так во время рейда на берегу спасатели заметили двух несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оказалось, отец, который привез детей на пляж, ненадолго отлучился.

В беде могут оказаться не только дети, но и взрослые. В чрезвычайной ситуации важно правильно отреагировать на происходящее.

«В случаях происшествия на воде лучше подбросить человеку любые плавучие средства. Вода ошибок не прощает. Если на дороге шли, упали, встали и дальше пошли, то на воде человеку очень сложно оказать помощь», - пояснил государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС России по Пензенской области Леонид Матышин.

Профилактические рейды на реках, прудах и озерах города и области сотрудники ГИМС будут проводить до конца купального сезона. Этим летом уже зарегистрировано 33 несчастных случая на воде, что почти втрое больше, чем за такой же период 2019 года, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.