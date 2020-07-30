На Олимпийской аллее в Пензе прошла «ЭкоТусовка»

В Пензе отметили работу тех, кто помогал людям в период пика пандемии коронавируса. На Олимпийской аллее прошла церемония награждения волонтеров и студентов-медиков, работавших на передовой.

Днем - журналист, вечером - социальный сотрудник. Корреспондент медиахолдинга «Экспресс» Анна Воронова на протяжении нескольких месяцев совмещала две специальности. Она не осталась равнодушной к судьбам людей, которые в период пандемии были вынуждены оставаться дома. Наша коллега не только отвечала на звонки, поступавшие в волонтерский штаб, но и выезжала к пенсионерам, обратившимся за помощью. Теперь, когда активисты завершили свою работу, ее отметили в числе 20 лучших.

«Я рада, что стала частью этой волонтерской деятельности. Сложилась классная команда, и многие ребята стали моими друзьями. Я не жалею, что тратила выходные на помощь людям. Если бы такая ситуация возникла вновь, я думаю, что пришла бы даже в день открытия штаба опять помогать», - рассказала корреспондент медиахолдинга «Экспресс» Анна Воронова.

На торжественной церемонии, которая прошла на Олимпийской аллее, наградили не только волонтеров. Также отметили работу студентов-медиков. О коронавирусе они знают все, ведь им пришлось работать с зараженными людьми. По словам молодых врачей, важно было сохранять спокойствие в такой обстановке, ведь многие пациенты очень боялись диагноза COVID-19. Теперь будущие доктора получили звание «Герой нашего времени».

«Честно говоря, сначала было нестрашно, но когда эпидситуация стала развиваться, я задумалась. При этом не стала уходить с работы. Не могла бросить все, потому что учусь на доктора», - поделилась студентка Пензенского государственного университета Анастасия Бояркина.

Награждение стало частью большого праздника под названием «ЭкоТусовка». На протяжении месяца в социальных сетях жителей города приглашали к нему присоединиться.

«Все идут заниматься на улицу. Постоянно люди на аллее, но нет специальных мест, куда бы они могли прийти позаниматься. И мы решили пригласить профессиональных тренеров, которые могут показать, как правильно», - сказал организатор «ЭкоТусовки» Дмитрий Баклашов.

Все желающие могли принять участие в мастер-классах по пилатесу, кроссфиту, шахматам, дартсу от лучших пензенских тренеров. Также специалисты рассказали о пользе кето-диеты в спорте, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.