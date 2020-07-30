В некоторых районах Пензенской области приостановят подачу газа. Список

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует о том, что в связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» плановых ремонтно-профилактических работ будет приостановлено газоснабжение.

Так, с 08:00 до 17:00 будет приостановлено газоснабжение абонентов по следующем графику:

18 августа

Спасский район: г. Спасск, с. Дубровки, с. Липлейка, с. Цепаево, с. Абашево, с. Дерябкино, с. Кошелевка, с. Липяги, с. Свищево, с. Устье.

19 августа

Вадинский район: с. Вадинск, с Большая Лука, с. Каргалей, с. Кармалейка, с. Ключи, с. Рахмановка, с. Ртищево, с. Серго-Поливаново, с. Ягановка, д. Аткино, д. Лопатино, д. Свищево, д. Тенево, д. Умет.

20 августа

Спасский район: с. Ахлебинино, с. Баранчеевка, с. Веденяпино, с. Дубровки, с. Зубово, с. Монастырское, с. Новозубово, с. Рузаново, с. Русский Пимбур, с. Русский Шелдаис, с. Татарский Шелдаис, с. Цепаево, д. Белоозерка, п. Красный Восток.

Вадинский район: с. Выборное, с. Татарская Лака, д. Мочалейка.