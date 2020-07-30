В некоторых районах Пензенской области приостановят подачу газа. Список

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$ 73 р
€ 86 р
Так, с 08:00 до 17:00 будет приостановлено газоснабжение абонентов по следующем графику:
18 августа
Спасский район: г. Спасск, с. Дубровки, с. Липлейка, с. Цепаево, с. Абашево, с. Дерябкино, с. Кошелевка, с. Липяги, с. Свищево, с. Устье.
19 августа
Вадинский район: с. Вадинск, с Большая Лука, с. Каргалей, с. Кармалейка, с. Ключи, с. Рахмановка, с. Ртищево, с. Серго-Поливаново, с. Ягановка, д. Аткино, д. Лопатино, д. Свищево, д. Тенево, д. Умет.
20 августа
Спасский район: с. Ахлебинино, с. Баранчеевка, с. Веденяпино, с. Дубровки, с. Зубово, с. Монастырское, с. Новозубово, с. Рузаново, с. Русский Пимбур, с. Русский Шелдаис, с. Татарский Шелдаис, с. Цепаево, д. Белоозерка, п. Красный Восток.
Вадинский район: с. Выборное, с. Татарская Лака, д. Мочалейка.