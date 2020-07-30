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30.07.2020г.
В некоторых районах Пензенской области приостановят подачу газа. Список

В некоторых районах Пензенской области приостановят подачу газа. Список

Чт, 30.07.20 09:59
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ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует о том, что в связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» плановых ремонтно-профилактических работ будет приостановлено газоснабжение.

Так, с 08:00 до 17:00 будет приостановлено газоснабжение абонентов по следующем графику:

18 августа

Спасский район: г. Спасск, с. Дубровки, с. Липлейка, с. Цепаево, с. Абашево, с. Дерябкино, с. Кошелевка, с. Липяги, с. Свищево, с. Устье.

19 августа

Вадинский район: с. Вадинск, с Большая Лука, с. Каргалей, с. Кармалейка, с. Ключи, с. Рахмановка, с. Ртищево, с. Серго-Поливаново, с. Ягановка, д. Аткино, д. Лопатино, д. Свищево, д. Тенево, д. Умет.

20 августа

Спасский район: с. Ахлебинино, с. Баранчеевка, с. Веденяпино, с. Дубровки, с. Зубово, с. Монастырское, с. Новозубово, с. Рузаново, с. Русский Пимбур, с. Русский Шелдаис, с. Татарский Шелдаис, с. Цепаево, д. Белоозерка, п. Красный Восток.

Вадинский район: с. Выборное, с. Татарская Лака, д. Мочалейка.

Источник фотографии: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-580342/
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27.07.2020 07:31
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
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14.07.2020 15:58
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12.07.2020 14:41
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