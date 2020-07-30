Пензячка сообщила об обвалившемся люке на ул. Беляева

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«Обвалился люк около дома №12 по улице Беляева. Уже около трех недель назад», - пояснила женщина и прикрепила фото.
Судя по кадрам, провал образовался в пешеходной зоне. Горожане положили на него яркие доски, чтобы люди замечали и обходили опасность.
Информагенство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в ситуации. Жителям рекомендуется быть осторожными при нахождении рядом с открытыми люками: отсутствие бдительности может привести к падению и, соответственно, к травмам. Вечером, если нет освещения, лучше передвигаться с фонариком.