Оперативная информация по коронавирусу в Пензенской области на 30 июля

По данным на 30 июля, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 6 452 пациента, новых случаев - 43. На сегодняшний день скончался 81 пациент, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровело - 5 506.

В России число зараженных увеличилось на 5 509 человек и составило 834 499. При этом выздоровели 629 655 пациентов, умерли 13 802 больных.

Для снижения рисков заражения пензенцам необходимо помнить про гигиену и средства защиты. Также не рекомендуется посещать места массового скопления людей.