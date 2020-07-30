В поселке Мичуринский заработал новый ФАП

Главный врач больницы Пензенского района Александр Лавров сообщил, что в 2020 году вводятся в эксплуатацию три новых фельдшерских пункта на станции Ардым, в селе Ермоловка и в Кривозеровке.

«Все они готовы к работе, проходят процедуру лицензирования. После нее будут приняты медицинские работники, которые пойдут по программе «Сельский фельдшер» и получат 500 тысяч рублей. Зарплата - в районе 24-25 тысяч рублей. В Кривозеровке население - около 469 человек, из них - 47 детей. Жителям неудобно добираться до районной больницы, поэтому по нацпроекту было принято решение построить здесь ФАП. В Мичурино был раньше ФАП, сейчас там открыли врачебную амбулаторию», - пояснил главврач.

Он добавил, что в ФАП будет два раза в неделю приезжать врач из Мичурино, который будет принимать пациентов. Кроме того, по графику в пункте будут принимать узкие специалисты.

«Стоимость ФАПа - 2,8 млн рублей. Министерством здравоохранения России и области было принято решение о том, чтобы все здания, которые мы арендуем, оставить и перейти в свои. Будут строиться и фельдшерские пункты, и амбулатории», - уточнил Александр Лавров.

Губернатор отметил, что необходимо проводить диспансеризацию. Он подчеркнул, что этим нужно заняться не формально, а серьезно.

«Надо выявлять проблемы людей и оказывать им помощь. По прививкам и иммунизации тоже нужно с жителями работать. Не знаю, поступит ли вакцина от коронавируса до конца года или нет, а что касается гриппа, мы должны поработать с населением. План на этот год по иммунизации - 70%, в прошлом году он был меньше. Вчера президент проводил совещание, он обратил внимание, что год особенный по известным причинам. Необходимо, чтобы люди меньше болели, потому что грипп может быть с осложнением коронавируса. Кроме того, необходимо особое внимание обратить на систему образования: поговорить с учителями, родителями ребят, потому что там часто игнорируют вакцинацию. Здесь важна работа медиков. Нам надо минимизировать все возможные тяжелые ситуации, чтобы сохранить жизни и здоровье людей», - сказал Иван Белозерцев.

Построили ФАП в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом. До строительства учреждения местные жители получали помощь в амбулатории поселка Мичуринский, Пензенской районной больнице и поликлиниках областного центра.